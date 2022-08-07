Динияр Билялетдинов заявил, что в Ретро Кубке сыграет за «Локо», а не за «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Динияр Билялетдинов рассказал, за какую из команд сыграл бы в Ретро Кубке.

«Если бы меня позвали играть и ветераны «Спартака», и ветераны «Локомотива», то, конечно, я выбрал бы железнодорожников. Да, возможно, такая идея будет интересна, но не думаю, что она надолго», — цитирует Билялетдинова-младшего Metaratings.

Динияр уверен, что такой турнир не может быть долгоиграющим, потому что зрители не будут постоянно интересоваться им. По его мнению, РФС нужно заниматься чемпионатом России.

Напомним, что игрок защищал цвета «Локомотива» с 2004 по 2009 год. В «Спартаке» он выступал с 2012 по 2015 год.

Ранее сообщалось, что РФС рассматривает вариант проведения Ретро Кубка.