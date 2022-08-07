Семак не уверен, что Одоевский вернётся в стартовый состав «Зенита» после удаления
«Посмотрим на его состояние и на состояние других игроков. У нас есть Кержаков, есть Иван — посмотрим. Кто будет лучше готов, тот и будет играть. То, что Одоевский пропустит следующую игру, это точно», — цитирует Семака пресс-служба сине-бело-голубых.
Команда из Санкт-Петербурга осталась в меньшинстве в первом тайме после удаления голкипера Даниила Одоевского (41-я минута).
«Зенит» (восемь очков) опустился на третье место в турнирной таблице. Московский «Спартак» (десять) и столичный ЦСКА (десять) вышли в лидеры Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ранее голкипер петербургского клуба Михаил Кержаков высказался о ничьей в матче четвёртого тура чемпионата России с «Ахматом».