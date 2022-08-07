Александр Емельяненко: Дацик стал ужасным бойцом

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался о тяжеловесе Вячеславе Дацике.

«Раньше, когда Дацик дрался с Бигфутом Сильвой, он был в отличной форме, а сейчас видно, что он живёт на кухне и больше ничего не делает. Опять наедается, вышел из режима, из спортивного графика. Стал ужасным бойцом и ужасно выглядит!» — цитирует Емельяненко «Спорт-Экспресс».

6 августа в главном бою турнира в Москве Дацик одержал победу над Джеффом Монсоном. Бой продлился все три раунда.

На счету 45-летнего Дацика 14 побед и 16 поражений. В активе 51-летнего Монсона 61 победа, 27 поражений и две ничьи.

Ранее Монсон рассказал о желании сдать американский паспорт.