Мележиков: «Спартак» решил не подавать апелляцию в CAS на решение ФИФА
- РИА Новости
«Пока мы решили в этом не участвовать. Право подавать апелляцию остаётся за нами. Мы всегда можем этим воспользоваться», — цитирует Мележикова «Спорт-Экспресс».
ФИФА и Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России от участия в международных турнирах. Кроме того, российские клубы не допущены к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.
ФИФА также разрешила иностранным футболистам прерывать контракты с российскими клубами до завершения трудового соглашения.
РФС подал апелляцию в CAS на данное решение, однако она была отклонена.
Ранее полузащитник московского «Локомотива» Константин Марадишвили высказался об отстранении российских футбольных клубов и сборных от участия в международных матчах.