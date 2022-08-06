Мележиков: «Спартак» решил не подавать апелляцию в CAS на решение ФИФА

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, почему руководство столичного клуба приняло решение не подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на решение Международной федерации футбола (ФИФА) по поводу легионеров в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Пока мы решили в этом не участвовать. Право подавать апелляцию остаётся за нами. Мы всегда можем этим воспользоваться», — цитирует Мележикова «Спорт-Экспресс».

ФИФА и Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России от участия в международных турнирах. Кроме того, российские клубы не допущены к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

ФИФА также разрешила иностранным футболистам прерывать контракты с российскими клубами до завершения трудового соглашения.

РФС подал апелляцию в CAS на данное решение, однако она была отклонена.

Ранее полузащитник московского «Локомотива» Константин Марадишвили высказался об отстранении российских футбольных клубов и сборных от участия в международных матчах.





