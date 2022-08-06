«Спартак» впервые с весны 2021 года одержал в РПЛ три победы подряд
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Таким образом, красно-белые одержали впервые с весны 2021 года три победы подряд в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Игра, которая прошла на поле стадиона «Екатеринбург Арена», завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Гильермо Абаскаля.
Мячи забили Квинси Промес (на 27-й минуте) и Михаил Игнатов (на 43-й минуте).
«Спартак» набрал десять очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белых могут догнать «Зенит» и ЦСКА (по семь очков у каждой команды). Клуб из Санкт-Петербурга в четвёртом туре сыграет в Грозном с «Ахматом» (четыре очка). Столичный клуб примет на своём поле воронежский «Факел» (два очка).
«Спартак» в матче пятого тура, который состоится 14 августа, сыграет дома с «Сочи».
Ранее сообщалось, что Квинси Промес забил свой 85-й мяч за «Спартак».