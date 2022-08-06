«Спартак» впервые с весны 2021 года одержал в РПЛ три победы подряд

Московский «Спартак» нанёс поражение на выезде в Екатеринбурге «Уралу» в матче четвёртого тура чемпионата России по футболу.

Таким образом, красно-белые одержали впервые с весны 2021 года три победы подряд в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Игра, которая прошла на поле стадиона «Екатеринбург Арена», завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Гильермо Абаскаля.

Мячи забили Квинси Промес (на 27-й минуте) и Михаил Игнатов (на 43-й минуте).

«Спартак» набрал десять очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белых могут догнать «Зенит» и ЦСКА (по семь очков у каждой команды). Клуб из Санкт-Петербурга в четвёртом туре сыграет в Грозном с «Ахматом» (четыре очка). Столичный клуб примет на своём поле воронежский «Факел» (два очка).

«Спартак» в матче пятого тура, который состоится 14 августа, сыграет дома с «Сочи».

Ранее сообщалось, что Квинси Промес забил свой 85-й мяч за «Спартак».