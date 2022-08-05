военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

УЕФА вынес наказание «Ференцварошу» Черчесова за поведение фанатов в матчах ЛЧ

Короткая ссылка
УЕФА оштрафовал «Ференцварош» за поведение фанатов в матчах квалификации Лиги чемпионов с братиславским «Слованом».

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Уточняется, что венгерский клуб выплатит штраф в размере €79 тыс. Также клубу запрещено продавать билеты для болельщиков на следующий гостевой матч в еврокубках.

В первом матче команда Черчесова уступила «Словану» со счётом 1:2. Во второй игре венгерский клуб победил 4:1. Таким образом, «Ференцварош» по сумме двух встреч вышел в третий раунд ЛЧ, где сыграет с азербайджанским «Карабахом».

Черчесов возглавил венгерский клуб в декабре 2021 года. Под его руководством команда стала чемпионом Венгрии и победителем Кубка страны.

Ранее УЕФА наказал «Слован» за расистское поведение болельщиков в матче квалификации ЛЧ с «Ференцварошем».

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить