УЕФА вынес наказание «Ференцварошу» Черчесова за поведение фанатов в матчах ЛЧ

УЕФА оштрафовал «Ференцварош» за поведение фанатов в матчах квалификации Лиги чемпионов с братиславским «Слованом».

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Уточняется, что венгерский клуб выплатит штраф в размере €79 тыс. Также клубу запрещено продавать билеты для болельщиков на следующий гостевой матч в еврокубках.

В первом матче команда Черчесова уступила «Словану» со счётом 1:2. Во второй игре венгерский клуб победил 4:1. Таким образом, «Ференцварош» по сумме двух встреч вышел в третий раунд ЛЧ, где сыграет с азербайджанским «Карабахом».

Черчесов возглавил венгерский клуб в декабре 2021 года. Под его руководством команда стала чемпионом Венгрии и победителем Кубка страны.

Ранее УЕФА наказал «Слован» за расистское поведение болельщиков в матче квалификации ЛЧ с «Ференцварошем».