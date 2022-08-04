Экс-прокурор США: Грайнер — политическая пешка в качестве приманки для обмена заключёнными

Профессор, политический аналитик и экс-прокурор Восточного округа Мичиган Барбара Маккуэйд высказалась о приговоре американской баскетболистке Бриттни Грайнер по делу о контрабанде наркотиков.

«Россия нам не друг. Это враждебный иностранный противник, охотящийся на невиновного человека как на политическую пешку в качестве приманки для обмена заключёнными», — написала Маккуэйд в социальных сетях.

4 августа Химкинский суд Московской области приговорил Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево. В её багаже обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.

Ранее Владимир Гомельский посоветовал критикам приговора Грайнер почитать Уголовный кодекс.