Экс-прокурор США: Грайнер — политическая пешка в качестве приманки для обмена заключёнными
«Россия нам не друг. Это враждебный иностранный противник, охотящийся на невиновного человека как на политическую пешку в качестве приманки для обмена заключёнными», — написала Маккуэйд в социальных сетях.
4 августа Химкинский суд Московской области приговорил Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево. В её багаже обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.
Ранее Владимир Гомельский посоветовал критикам приговора Грайнер почитать Уголовный кодекс.