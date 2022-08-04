Мостовой рассказал, на какой срок подписал контракт с АMC Fight Nights

Главный тренер АMC Fight Nights Александр Мостовой рассказал, на какой срок подписал контракт с клубом.

«Контракт подписан до конца второго сезона Медиалиги. Мы будем делать акцент на наш первый совместный сезон с командой, потому что он просмотровый и притирающийся», — цитирует Мостового «Чемпионат».

4 августа глава АMC Fight Nights Камил Гаджиев сообщил, что Мостовой назначен главным тренером команды. Алексей Злыднев станет его ассистентом.

Мостовой закончил игровую карьеру в 2005 году. В бытность игроком он выступал за «Красную Пресню», московский «Спартак», португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбург», а также испанские «Сельту» и «Алавес». Мостовой ранее не работал тренером.

Ранее Юрий Сёмин оценил назначение Мостового главным тренером команды Медиалиги.