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Касаткина победила Таунсенд и вышла в третий круг теннисного турнира в Сан-Хосе

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Россиянка Дарья Касаткина пробилась в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сан-Хосе.

Россиянка обыграла Тэйлор Таунсенд из США со счётом 6:4, 6:0. Игра продолжалась 1 час и девять минут.

Касаткина три раза подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. Таунсенд не сделала ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх.

В следующем круге Касаткина встретится с победителем пары Кэролайн Доулхайд (США) — Арина Соболенко (Белоруссия).

Ранее Карацев уступил 115-й ракетке мира во втором круге теннисного турнира в Вашингтоне.

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