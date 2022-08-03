Основателя «Сахалинца» Литвина отлучили от футбола на 1,5 года за нападение на судью

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) вынес решение по поводу эпизода в матче третьего тура Второй лиги между «Сахалинцем» и «Рязанью».

«За оскорбительное поведение в отношении официального лица матча и демонстрацию жеста в адрес официального лица, а также за оказание физического воздействия дисквалифицировать Литвина на год и шесть месяцев и оштрафовать на 300 тыс. рублей», — цитирует главу комитета Артура Григорьянца ТАСС.

31 июля блогер и основатель « Сахалинца» нецензурно выражался в адрес судьи во время матча, а после финального свистка ударил рефери.

«Сахалинец» в итоге потерпел поражение от «Рязани» (1:2), которое стало первым в сезоне.

Ранее сообщалось, что судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Урала» в матче с «Краснодаром».