Основателя «Сахалинца» Литвина отлучили от футбола на 1,5 года за нападение на судью
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«За оскорбительное поведение в отношении официального лица матча и демонстрацию жеста в адрес официального лица, а также за оказание физического воздействия дисквалифицировать Литвина на год и шесть месяцев и оштрафовать на 300 тыс. рублей», — цитирует главу комитета Артура Григорьянца ТАСС.
31 июля блогер и основатель « Сахалинца» нецензурно выражался в адрес судьи во время матча, а после финального свистка ударил рефери.
«Сахалинец» в итоге потерпел поражение от «Рязани» (1:2), которое стало первым в сезоне.
Ранее сообщалось, что судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Урала» в матче с «Краснодаром».