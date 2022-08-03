Промес: против нашего треугольника с Мозесом и Соболевым тяжело обороняться

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес раскрыл секрет результативности тройки с Виктором Мозесом и Александром Соболевым в клубе.

«Какова моя роль в треугольнике Промес — Мозес — Соболев? Все мы в хорошей форме, у нас есть свобода перемещений. Секрет этого треугольника в том, что мы играем динамично, против нас тяжело обороняться», — заявил Промес YouTube-каналу клуба.

Футболиста признали лучшим по итогам матча с «Оренбургом» (4:1). Он второй раз в карьере и впервые в РПЛ набрал в одной игре четыре очка по системе «гол + пас». Промес также вышел на чистое третье место в гонке лучших бомбардиров-легионеров РПЛ. Его опережают только Вагнер Лав и Сердар Азмун (по 85).

Ранее Промес высказался о предстоящей игре с «Уралом».