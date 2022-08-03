Семак: чем жёстче конкуренция для «Зенита», тем сильнее мы будем становиться

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о конкуренции в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Дело не только в «Спартаке». А те же ЦСКА, «Динамо», «Локомотив» разве не должны быть претендентами на первое место и на медали? Конечно, хотим выигрывать титулы, но чем жёстче при этом конкуренция для нас, тем мы сами будем становиться сильнее, а чемпионат интереснее», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

После трёх туров сине-бело-голубые расположились на первом месте в таблице чемпионата России, набрав семь очков. «Спартак» и ЦСКА набрали столько же очков, но уступают петербургскому клубу по дополнительным показателям. «Динамо» (пять) занимает пятое место, «Локомотив» (два) — 13-е.

Ранее Семак высказался о прогрессе молодых футболистов в России.