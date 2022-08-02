военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Промес объяснил, почему ему важен десятый номер

Короткая ссылка
Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес рассказал, почему ему важно играть под десятым номером.

«Он настраивает меня правильным образом, дарит приятные воспоминания. Всё начиналось для меня с Роналдиньо. Его игрой я вдохновлялся. А сейчас это Неймар и Месси. Десятые номера часто бывают креативными, как я», — сказал Промес YouTube-каналу столичного клуба.

30-летний футболист перешёл в московский клуб в 2014 году. Голландец является лучшим бомбардиром и ассистентом (29) красно-белых.

31 июля хавбек записал на свой счёт 70-й гол в Российской премьер-лиге (РПЛ). Он занимает третье место в списке бомбардиров чемпионата России среди легионеров.

Ранее Промес высказался об удачной игре красно-белых в матче третьего тура РПЛ с «Оренбургом» (4:1).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить