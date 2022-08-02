Промес объяснил, почему ему важен десятый номер

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес рассказал, почему ему важно играть под десятым номером.

«Он настраивает меня правильным образом, дарит приятные воспоминания. Всё начиналось для меня с Роналдиньо. Его игрой я вдохновлялся. А сейчас это Неймар и Месси. Десятые номера часто бывают креативными, как я», — сказал Промес YouTube-каналу столичного клуба.

30-летний футболист перешёл в московский клуб в 2014 году. Голландец является лучшим бомбардиром и ассистентом (29) красно-белых.

31 июля хавбек записал на свой счёт 70-й гол в Российской премьер-лиге (РПЛ). Он занимает третье место в списке бомбардиров чемпионата России среди легионеров.

Ранее Промес высказался об удачной игре красно-белых в матче третьего тура РПЛ с «Оренбургом» (4:1).