Александр Кержаков пройдёт стажировку в ЦСКА
«Сейчас я учусь для продолжения своей тренерской карьеры. Недавно был у «Динамо», смотрел за их тренировочным процессом. На следующей неделе буду у ЦСКА, уже договорился с Владимиром Федотовым», — цитирует Кержакова «Спорт-Экспресс».
Под руководством 39-летнего специалиста нижегородский клуб сохранил прописку в высшем дивизионе, заняв 11-е место по итогам сезона-2021/22. Кержакова сменил Михаил Галактионов, который будет совмещать эту должность с работой в молодёжной сборной России.
Ранее Кержаков высказался об уровне игры вратарей «Зенита».