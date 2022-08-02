Александр Кержаков пройдёт стажировку в ЦСКА

Бывший главный тренер «Пари Нижнего Новгорода» Александр Кержаков сообщил, что пройдёт стажировку в столичном ЦСКА.

«Сейчас я учусь для продолжения своей тренерской карьеры. Недавно был у «Динамо», смотрел за их тренировочным процессом. На следующей неделе буду у ЦСКА, уже договорился с Владимиром Федотовым», — цитирует Кержакова «Спорт-Экспресс».

Под руководством 39-летнего специалиста нижегородский клуб сохранил прописку в высшем дивизионе, заняв 11-е место по итогам сезона-2021/22. Кержакова сменил Михаил Галактионов, который будет совмещать эту должность с работой в молодёжной сборной России.

Ранее Кержаков высказался об уровне игры вратарей «Зенита».