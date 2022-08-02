Журавель — о «Локомотиве»: машина, которая едет на трёх колёсах
- РИА Новости
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«Мне сложно относиться к «Локомотиву» всерьёз. Какой-то разбалансированный проект — машина, которая едет на трёх колёсах», — цитирует Журавеля «Спорт-Экспресс».
По его словам, клуб запутался в своей концепции. Он также отметил, что с нынешним составом и тренерским штабом будет невозможно решить серьёзные задачи.
30 июня немецкий специалист Йозеф Циннбауэр занял должность главного тренера железнодорожников. С 2015 года он возглавлял швейцарский «Санкт-Галлен», а в 2019-м стал наставником «Орландо Пайретс» из ЮАР.
Ранее спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался о переходе полузащитника Алексиса Бека-Бека в «Ниццу».