Журавель — о «Локомотиве»: машина, которая едет на трёх колёсах

Спортивный комментатор Тимур Журавель высказался о московском «Локомотиве».

«Мне сложно относиться к «Локомотиву» всерьёз. Какой-то разбалансированный проект — машина, которая едет на трёх колёсах», — цитирует Журавеля «Спорт-Экспресс».

По его словам, клуб запутался в своей концепции. Он также отметил, что с нынешним составом и тренерским штабом будет невозможно решить серьёзные задачи.

30 июня немецкий специалист Йозеф Циннбауэр занял должность главного тренера железнодорожников. С 2015 года он возглавлял швейцарский «Санкт-Галлен», а в 2019-м стал наставником «Орландо Пайретс» из ЮАР.

Ранее спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался о переходе полузащитника Алексиса Бека-Бека в «Ниццу».