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Калинская пробилась во второй круг теннисного турнира в Вашингтоне

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Россиянка Анна Калинская оформила выход во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне.
Калинская пробилась во второй круг теннисного турнира в Вашингтоне
  • Gettyimages.ru
  • © RvS.Media/Robert Hradil

23-летняя спортсменка в матче первого круга нанесла поражение американке Мэдисон Бренгл в двух сетах со счётом 6:3, 6:0. Игра продолжалась 1 час 10 минут.

Во втором круге соперницей россиянки станет бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп.

Призовой фонд турнира составляет порядка $251 тыс.

Ранее сообщалось, что Калинская не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA в швейцарской Лозанне.

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