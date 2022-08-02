Калинская пробилась во второй круг теннисного турнира в Вашингтоне
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23-летняя спортсменка в матче первого круга нанесла поражение американке Мэдисон Бренгл в двух сетах со счётом 6:3, 6:0. Игра продолжалась 1 час 10 минут.
Во втором круге соперницей россиянки станет бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп.
Призовой фонд турнира составляет порядка $251 тыс.
Ранее сообщалось, что Калинская не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA в швейцарской Лозанне.