Хусаинов выступил против публикации переговоров с арбитрами VAR

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов считает, что не стоит обнародовать переговоры рефери с судьями VAR на матчах.

«Лично я против VAR. Это другой футбол. Что касается переговоров, то судьи должны проходить специальную подготовку, как те же лётчики. Обсуждение необходимо проводить коротко, чётко и по существу. А то можно вспомнить матч между «Спартаком» и «Сочи», когда Василий Казарцев допустил несколько ошибок, а отвечавший за видеоповторы Алексей Еськов в итоге завершил карьеру», — заявил Хусаинов в беседе с RT.

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев заявил, что ему неинтересно слушать переговоры арбитров.





