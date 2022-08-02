Медведева: я люблю фигурное катание, но не физические нагрузки

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала об отношении к физическим нагрузкам.

«Я фигурное катание люблю — не люблю физические нагрузки. Но чтобы легко прыгалось, нужно тренироваться. Это не всегда кайф. Но выступления — круто», — рассказала Медведева на YouTube-канале олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Никиты Нагорного.

22-летняя фигуристка в последний раз выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. Тогда она стала пятой в короткой программе на чемпионате России, но затем снялась с национального первенства из-за сломанного ботинка.

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