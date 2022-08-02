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Масалитин рассказал о перспективах Миранчука в «Торино»

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Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на информацию о переходе хавбека «Аталанты» Алексей Миранчука в «Торино».
Масалитин рассказал о перспективах Миранчука в «Торино»
  • Gettyimages.ru
  • © Mondadori Portfolio

«Если он будет постоянно играть, прогрессировать, то он получит предложение от больших клубов. В «Аталанте» он не мог себя реализовать из-за того, что на его месте играли много игроков», — приводит слова Масалитина «Газета.ru».

Он также заявил, что Миранчук уже адаптировался под Серию А, в которой почувствовал ритм. По его словам, самое главное для футболиста — получить игровую практику.

26-летний россиянин оказался в списке игроков, с которыми клуб из Бергамо намерен расстаться этим летом. Бывший футболист московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее бывший тренер Спартака Массимо Каррера прокомментировал возможный переход Миранчука из «Аталанты» в «Торино».

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