Масалитин рассказал о перспективах Миранчука в «Торино»
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«Если он будет постоянно играть, прогрессировать, то он получит предложение от больших клубов. В «Аталанте» он не мог себя реализовать из-за того, что на его месте играли много игроков», — приводит слова Масалитина «Газета.ru».
Он также заявил, что Миранчук уже адаптировался под Серию А, в которой почувствовал ритм. По его словам, самое главное для футболиста — получить игровую практику.
26-летний россиянин оказался в списке игроков, с которыми клуб из Бергамо намерен расстаться этим летом. Бывший футболист московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.
Ранее бывший тренер Спартака Массимо Каррера прокомментировал возможный переход Миранчука из «Аталанты» в «Торино».