Радимов заявил, что из-за Fan ID стадионы превратились в театр
- РИА Новости
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«Оформить его сложно, многие отказываются. Если фанатские движения не будут поддерживать команды, то стадион превратится в обычный театр. Если это противостояние продолжится дальше, наш футбол только пострадает», — приводит слова Радимова Sport24.
Он также заявил, что с современными средствами видеонаблюдения найти нарушителя не составит труда.
Согласно закону, вход фанатов, футболистов и сотрудников клубов РПЛ на матчи с июля будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги». В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.
Fan ID необходим на стадионах в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С декабря система заработает на стадионах всех команд лиги.
По информации СМИ, клубы РПЛ планируют выступить с предложениями по внесению изменений в закон о карте болельщика.
Ранее исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев прокомментировал ситуацию с использованием Fan ID для посещения спортивных мероприятий.