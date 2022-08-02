Каррера заявил, что «Торино» — отличный вариант для Миранчука

Бывший тренер Спартака Массимо Каррера прокомментировал переход российского полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Торино».

«Я не раз говорил, что «Торино» — это отличный вариант для Миранчука. Игровая практика — самое главное в карьере игрока. Там он сможет чаще появляться в стартовом составе и показывать свои лучшие футбольные качества», — приводит слова Карреры «Чемпионат».

Он также отметил, что игровая модель в «Торино» похожа на систему Гасперини в «Аталанте». По его словам, это поможет Миранчуку адаптироваться и заиграть в новой команде.

26-летний россиянин оказался в списке игроков, с которыми клуб из Бергамо намерен расстаться этим летом. Бывший футболист московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о трансфере Миранчука в «Торино».