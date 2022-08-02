«Оренбург» заключил соглашение с аргентинским хавбеком Флорентином
- Gettyimages.ru
- © Jam Media
23-летний хавбек «Архентинос Хуниорс» подписал контракт с российской командой, сообщает пресс-служба «Оренбурга».
Уточняется, что Флорентин присутствовал на матче третьего тура чемпионата России по футболу команды Марцела Лички с московским «Спартаком» (1:4) в Москве.
Флорентин провёл за «Архентинос Хуниорс» 81 матч, забил пять мячей и отдал девять голевых передач.
По информации Transfermarkt, стоимость аргентинца составляет €2 млн, контракт подписан до лета 2025 года.
Ранее сообщалось, что парагвайский нападающий Диего Акоста продолжит карьеру в «Оренбурге».