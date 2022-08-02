Канчельскис предположил, что Роналду продолжит карьеру в США

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о будущем форварда английской команды Криштиану Роналду.

«Конфликты всегда бывают у звёздного футболиста. Думаю, что Роналду дальше уедет в США. Там совсем другой футбол, там его любят, там он станет звездой номер один во всей лиге и регионе», — приводит слова Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что если португалец решит покинуть команду, то руководство необходимо взвесить все за и против. По его словам, Роналду может приносить пользу команде и за пределами поля.

Напомним, что 37-летний хавбек сборной Португалии, сославшись на семейные проблемы, пропустил предсезонный тур «Юнайтед» по Таиланду и Австралии.

СМИ сообщали, что агент Роналду обсуждал трансфер футболиста со «Спортингом».

Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Роналду вступил в спор с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом во время товарищеского матча с «Райо Вальекано».