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ФХР объявила о создании сборной молодых звёзд России

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В Федерации хоккея России (ФХР) сообщили, что была создана сборная молодых звёзд из игроков до 25 лет.
ФХР объявила о создании сборной молодых звёзд России
  • Gettyimages.ru
  • © Don Mason

Проект направлен на увеличение популярности хоккея в стране, привлечение дополнительного внимания к системе сборных команд России — молодёжной и юниорских сборных, сообщает пресс-служба ФХР.

Команду возглавил Владимир Филатов. 32-летний специалист является воспитанником орского хоккея (Оренбургская область). На позиции центрального нападающего игрок выступал за петербургские клубы СКА-2, «Локомотив» и «Спартак». Филатов является серебряным призёром Кубка Харламова в качестве помощника главного тренера «СКА-1946» (Санкт-Петербург).

Сборная (U25) на предсезонном турнире в Сочи сыграет с омским «Авангардом», минским «Динамо», владивостокским «Адмиралом», «Сочи» и петербургским СКА. Sochi Hockey Open пройдёт с 3 по 9 августа. Команда Филатова также выступит в Кубке Первого канала.

Ранее сообщалось, что стали известны даты всех матчей КХЛ сезона-2022/23.





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