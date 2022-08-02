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«Чемпионат»: полузащитник «Сочи» Пруцев согласовал контракт «Црвеной Звездой»

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Хавбек «Сочи» Егор Пурцев согласовал долгосрочный контракт с «Црвеной Звездой».
«Чемпионат»: полузащитник «Сочи» Пруцев согласовал контракт «Црвеной Звездой»
  • РИА Новости
  • © Михаил Куравлев

«Личный контракт с полузащитником согласован. «Сочи» и «Црвене» осталось договориться об условиях трансфера», — приводит слова источника «Чемпионат».

Вторую половину сезона-2021/22 Пруцев провёл в «Нефтехимике» из Нижнекамска в Первой лиге на правах аренды. За клуб он сыграл в 13 матчах, где забил три мяча и отдал две голевые передачи. Контракт 19-летнего полузащитника с «Сочи» рассчитан до 2024 года.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Црвена Звезда» хотят подписать Пруцева.

 

 

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