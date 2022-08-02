Червиченко назвал бразильцев главными аферистами футбольного мира

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ситуацию с защитником Гильермо Варелой, который тайно покинул расположение «Динамо» и подписал контракт с «Фламенго».

«Бразильцы — главные аферисты футбольного мира. Нет ничего удивительного, что их клубы воруют игроков из РПЛ. Это отпетое жульё. Если можно где-то у кого-то украсть, прикрывшись фиговым листом в виде разрешения ФИФА, — это святое дело для них», — приводит слова Червиченко Sport24.

Варела покинул расположение «Динамо» в ночь перед игрой с «Торпедо». 31 июля было объявлено, что он официально стал игроком «Фламенго». Контракт с уругвайским защитником подписан на правах аренды до июня 2023 года. Однако в московской команде сообщили, что не согласовывали переход футболиста в бразильский клуб.

Ранее агент Тимур Лепсая прокомментировал тайный уход Варелы из «Динамо».