военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Червиченко назвал бразильцев главными аферистами футбольного мира

Короткая ссылка
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ситуацию с защитником Гильермо Варелой, который тайно покинул расположение «Динамо» и подписал контракт с «Фламенго».
Червиченко назвал бразильцев главными аферистами футбольного мира
  • РИА Новости

«Бразильцы — главные аферисты футбольного мира. Нет ничего удивительного, что их клубы воруют игроков из РПЛ. Это отпетое жульё. Если можно где-то у кого-то украсть, прикрывшись фиговым листом в виде разрешения ФИФА, — это святое дело для них», — приводит слова Червиченко Sport24.

Варела покинул расположение «Динамо» в ночь перед игрой с «Торпедо». 31 июля было объявлено, что он официально стал игроком «Фламенго». Контракт с уругвайским защитником подписан на правах аренды до июня 2023 года. Однако в московской команде сообщили, что не согласовывали переход футболиста в бразильский клуб.

Ранее агент Тимур Лепсая прокомментировал тайный уход Варелы из «Динамо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить