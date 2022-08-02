Председатель совета директоров «Авангарда»: иностранцы в шоке после приезда в Омск
- РИА Новости
- © Михаил Воскресенский
«Не знаю случаев отказа от переезда в Омск. Все те, кто приехал в Омск, они приятно удивлены, а иностранцы вообще в шоке. Они в шоке от академии. Все очень довольны. С точки зрения города у них вообще вопросов нет», — цитирует Крылова РИА Новости.
В составе «Авангарда» в чемпионате КХЛ сезона-2022/23 сыграют словак Кристиан Ярош, швед Виктор Сведберг, канадец Корбан Найт, американцы Алекс Бродхёрст и Рид Буше.
Омский клуб в начале августа введёт в строй новую домашнюю арену. Последние четыре сезона команда из Сибири базировалась в подмосковной Балашихе. «Авангард» проведёт свой первый домашний матч КХЛ 1 октября.
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