Председатель совета директоров «Авангарда»: иностранцы в шоке после приезда в Омск

Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов рассказал об эмоциях иностранных новичков клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Не знаю случаев отказа от переезда в Омск. Все те, кто приехал в Омск, они приятно удивлены, а иностранцы вообще в шоке. Они в шоке от академии. Все очень довольны. С точки зрения города у них вообще вопросов нет», — цитирует Крылова РИА Новости.

В составе «Авангарда» в чемпионате КХЛ сезона-2022/23 сыграют словак Кристиан Ярош, швед Виктор Сведберг, канадец Корбан Найт, американцы Алекс Бродхёрст и Рид Буше.

Омский клуб в начале августа введёт в строй новую домашнюю арену. Последние четыре сезона команда из Сибири базировалась в подмосковной Балашихе. «Авангард» проведёт свой первый домашний матч КХЛ 1 октября.

Ранее Крылов высказался о новом лимите на легионеров в КХЛ.