военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Председатель совета директоров «Авангарда»: иностранцы в шоке после приезда в Омск

Короткая ссылка
Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов рассказал об эмоциях иностранных новичков клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Председатель совета директоров «Авангарда»: иностранцы в шоке после приезда в Омск
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

«Не знаю случаев отказа от переезда в Омск. Все те, кто приехал в Омск, они приятно удивлены, а иностранцы вообще в шоке. Они в шоке от академии. Все очень довольны. С точки зрения города у них вообще вопросов нет», — цитирует Крылова РИА Новости.

В составе «Авангарда» в чемпионате КХЛ сезона-2022/23 сыграют словак Кристиан Ярош, швед Виктор Сведберг, канадец Корбан Найт, американцы Алекс Бродхёрст и Рид Буше.

Омский клуб в начале августа введёт в строй новую домашнюю арену. Последние четыре сезона команда из Сибири базировалась в подмосковной Балашихе. «Авангард» проведёт свой первый домашний матч КХЛ 1 октября.

Ранее Крылов высказался о новом лимите на легионеров в КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить