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Сёмин: Миранчука в «Торино» ждут большие сложности

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о трансфере полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».
Сёмин: Миранчука в «Торино» ждут большие сложности
  • РИА Новости

«Торино» — клуб хороший, но результаты в последнее время команда не показывает, борется за то, чтобы остаться в лиге. Поэтому у Алексея предстоят достаточно большие сложности», — цитирует Сёмина kp.ru.

По его мнению, Миранчуку очень мало давали игрового времени, чтобы он мог себя проявить в «Аталанте».

«А когда Алексей выходил на поле, то играл достаточно хорошо и качественно. Он много приносил пользы», — заключил Сёмин.

26-летний россиянин оказался в списке игроков, с которыми клуб из Бергамо намерен расстаться этим летом. Бывший футболист московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что медобследование Миранчука в «Торино» отложено из-за «Аталанты».



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