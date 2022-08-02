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UFC снял фильм о первом российском чемпионе промоушена Тактарове

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Первый российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Олег Тактаров сообщил, что UFC снял о нём фильм.
UFC снял фильм о первом российском чемпионе промоушена Тактарове
  • Gettyimages.ru
  • © Bridge of Arts Press Office

«UFC про меня снял фильм и даже деньги за это заплатил, хотя я был готов поучаствовать и бесплатно. Прекрасная команда работала два дня на съемках в Белоруссии. Всё было здорово», — цитирует Metaratings Тактарова.

54-летний боец из Сарова (Нижегородская область) подчеркнул, что во время съёмок киноленты отношение к нему «было подчёркнуто очень нежное и внимательное».

Напомним, что Тактаров в финале UFC 6 победил американца Дэвида Эббота и завоевал чемпионский титул. За спортивную карьеру он провёл 24 боя, одержав победу в 17 из них.

Ранее Тактаров рассказал о судьбе чемпионского пояса, который он выиграл в 1995 году.







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