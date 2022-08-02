Спортивный директор «Торпедо»: Кутепов вернулся в общую группу

Спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин рассказал о физическом состоянии защитника московского клуба Ильи Кутепова.

«Илья вернулся в общую группу. Да, все отлично, тренируется. Будет ли он готов к игре с «Химками»? Это вопрос к тренерскому штабу», — цитирует Ляпина «Спорт-Экспресс».

29-летний футболист летом на правах свободного агента перешёл в «Торпедо» из столичного «Спартака». Защитник пропустил первые три тура чемпионата России по футболу сезона-2022/23.

Кутепов на протяжении десяти лет выступал за «Спартак», вместе с которым стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее пресс-атташе московского клуба Дмитрий Ганичев рассказал, как проходит восстановление Кутепова от травмы.

















