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Спортивный директор «Торпедо»: Кутепов вернулся в общую группу

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Спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин рассказал о физическом состоянии защитника московского клуба Ильи Кутепова.
Спортивный директор «Торпедо»: Кутепов вернулся в общую группу
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Илья вернулся в общую группу. Да, все отлично, тренируется. Будет ли он готов к игре с «Химками»? Это вопрос к тренерскому штабу», — цитирует Ляпина «Спорт-Экспресс».

29-летний футболист летом на правах свободного агента перешёл в «Торпедо» из столичного «Спартака». Защитник пропустил первые три тура чемпионата России по футболу сезона-2022/23.

Кутепов на протяжении десяти лет выступал за «Спартак», вместе с которым стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее пресс-атташе московского клуба Дмитрий Ганичев рассказал, как проходит восстановление Кутепова от травмы.







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