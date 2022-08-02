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Семеро футбольных фанатов получили сроки за драку в Ростове-на-Дону

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Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговоры по делу о драке болельщиков клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» с фанатами московского «Локомотива».
Семеро футбольных фанатов получили сроки за драку в Ростове-на-Дону
  • РИА Новости

Шесть членов неформального объединения футбольных фанатов «Первомайка» получили условные сроки, а их лидер Максим Казаков приговорён к одному году колонии, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ.

Уточняется, что Казаков признан виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Приговор вступил в законную силу.

Суд рассматривал дело по инциденту, который произошел в 2020 году у входа в спортбар в центре Ростова-на-Дону.

Ранее сообщалось, что тренеры и футболисты «Ахмата» оформили Fan ID.







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