Семеро футбольных фанатов получили сроки за драку в Ростове-на-Дону

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговоры по делу о драке болельщиков клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» с фанатами московского «Локомотива».

Шесть членов неформального объединения футбольных фанатов «Первомайка» получили условные сроки, а их лидер Максим Казаков приговорён к одному году колонии, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ.

Уточняется, что Казаков признан виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Приговор вступил в законную силу.

Суд рассматривал дело по инциденту, который произошел в 2020 году у входа в спортбар в центре Ростова-на-Дону.

Ранее сообщалось, что тренеры и футболисты «Ахмата» оформили Fan ID.

















