Агент сенегальца Кейта заявил, что не предлагал форварда ЦСКА

Федерико Пасторелло, агент Бальде Кейта, сообщил, что российские клубы не интересовались сенегальским нападающим.

«Я не предлагал услуги Кейта ЦСКА. На данный момент никакого интереса, предложения из России по нему нет. Если поступит предложение из России, мы обязательно его рассмотрим», — цитирует Пасторелло «Чемпионат».

По сообщениям СМИ, Кейта мог продолжить карьеру в ЦСКА. 27-летний форвард сборной Сенегала в данный момент является свободным агентом.

Кейта выступал за «Лацио», «Монако», «Милан» и «Кальяри». Он также провёл шесть лет в молодёжной команде «Барселоны.

Ранее сообщалось, что ЦСКА приобрёл у «Насьоналя» защитника Хоакина Сосу.