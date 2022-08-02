военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Агент сенегальца Кейта заявил, что не предлагал форварда ЦСКА

Короткая ссылка
Федерико Пасторелло, агент Бальде Кейта, сообщил, что российские клубы не интересовались сенегальским нападающим.
Агент сенегальца Кейта заявил, что не предлагал форварда ЦСКА
  • Gettyimages.ru
  • © Ivan Romano

«Я не предлагал услуги Кейта ЦСКА. На данный момент никакого интереса, предложения из России по нему нет. Если поступит предложение из России, мы обязательно его рассмотрим», — цитирует Пасторелло «Чемпионат».

По сообщениям СМИ, Кейта мог продолжить карьеру в ЦСКА. 27-летний форвард сборной Сенегала в данный момент является свободным агентом.

Кейта выступал за «Лацио», «Монако», «Милан» и «Кальяри». Он также провёл шесть лет в молодёжной команде «Барселоны.

Ранее сообщалось, что ЦСКА приобрёл у «Насьоналя» защитника Хоакина Сосу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить