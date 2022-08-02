Агент сенегальца Кейта заявил, что не предлагал форварда ЦСКА
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«Я не предлагал услуги Кейта ЦСКА. На данный момент никакого интереса, предложения из России по нему нет. Если поступит предложение из России, мы обязательно его рассмотрим», — цитирует Пасторелло «Чемпионат».
По сообщениям СМИ, Кейта мог продолжить карьеру в ЦСКА. 27-летний форвард сборной Сенегала в данный момент является свободным агентом.
Кейта выступал за «Лацио», «Монако», «Милан» и «Кальяри». Он также провёл шесть лет в молодёжной команде «Барселоны.
Ранее сообщалось, что ЦСКА приобрёл у «Насьоналя» защитника Хоакина Сосу.