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«Ференцварош» Черчесова может сыграть с «Шерифом» или «Викторией» в раунде плей-офф ЛЧ

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Названы возможные соперники «Ференцвароша» Станислава Черчесова в раунде плей-офф Лиги чемпионов сезона-2022/23 в случае прохода азербайджанского «Карабаха».
«Ференцварош» Черчесова может сыграть с «Шерифом» или «Викторией» в раунде плей-офф ЛЧ
  • Gettyimages.ru
  • © Laszlo Szirtesi

Команда из Будапешта сыграет с победителем противостояния между молдавским «Шерифом» и чешской «Викторией», это стало известно по итогам жеребьёвки ЛЧ, которая прошла в швейцарском Ньоне.

Матчи раунда плей-офф пройдут 16—17 и 23—24 августа.

«Ференцварош» сыграет с «Карабахом» в первом матче третьего квалификационного раунда в Баку 3 августа. Ответная встреча состоится в Будапеште 9 августа.

Ранее Черчесов прокомментировал выход своей команды в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.







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