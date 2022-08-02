«Ференцварош» Черчесова может сыграть с «Шерифом» или «Викторией» в раунде плей-офф ЛЧ
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Команда из Будапешта сыграет с победителем противостояния между молдавским «Шерифом» и чешской «Викторией», это стало известно по итогам жеребьёвки ЛЧ, которая прошла в швейцарском Ньоне.
Матчи раунда плей-офф пройдут 16—17 и 23—24 августа.
«Ференцварош» сыграет с «Карабахом» в первом матче третьего квалификационного раунда в Баку 3 августа. Ответная встреча состоится в Будапеште 9 августа.
Ранее Черчесов прокомментировал выход своей команды в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.