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Работавший в «Спартаке» с 2013 года массажист Баркалов покинул команду

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Работавший в «Спартаке» с 2013 года массажист Николай Баркалов принял решение уйти из московского клуба.
Работавший в «Спартаке» с 2013 года массажист Баркалов покинул команду
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

Красно-белые и Баркалов расстаются по соглашению сторон, сообщает пресс-служба столичной команды.

47-летний специалист начал работать во второй команде, а с 2017-го перешёл в основную.

Баркалов — бывший футболист, в частности, он провёл несколько матчей за московское «Торпедо».

Ранее Вадим Шпинёв, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, рассказал о восстановлении игрока после повреждения.

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