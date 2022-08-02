Работавший в «Спартаке» с 2013 года массажист Баркалов покинул команду
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Красно-белые и Баркалов расстаются по соглашению сторон, сообщает пресс-служба столичной команды.
47-летний специалист начал работать во второй команде, а с 2017-го перешёл в основную.
Баркалов — бывший футболист, в частности, он провёл несколько матчей за московское «Торпедо».
Ранее Вадим Шпинёв, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, рассказал о восстановлении игрока после повреждения.