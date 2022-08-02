Работавший в «Спартаке» с 2013 года массажист Баркалов покинул команду

Работавший в «Спартаке» с 2013 года массажист Николай Баркалов принял решение уйти из московского клуба.

Красно-белые и Баркалов расстаются по соглашению сторон, сообщает пресс-служба столичной команды.

47-летний специалист начал работать во второй команде, а с 2017-го перешёл в основную.

Баркалов — бывший футболист, в частности, он провёл несколько матчей за московское «Торпедо».

Ранее Вадим Шпинёв, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, рассказал о восстановлении игрока после повреждения.