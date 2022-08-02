Хачатурянц попросил не беспокоить его вопросами о возможном назначении в «Спартак»

Бывший глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц ответил на вопрос о возможной должности в руководстве московского «Спартака».

«По слухам о «Спартаке» меня не беспокойте, пожалуйста», — цитирует Хачатурянца РИА Новости.

По информации СМИ, в скором времени Леонид Федун сложит полномочия президента клуба. Отмечается, что его заменит Ашот Хачатурянц. Также сообщалось, что новым руководителем «Спартака» может стать первый вице-президент ЛУКОЙЛа Александр Матыцин.

Ранее Зарема Салихова жёстко отреагировала на слухи об изменениях в «Спартаке».





