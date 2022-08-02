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Хачатурянц попросил не беспокоить его вопросами о возможном назначении в «Спартак»

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Бывший глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц ответил на вопрос о возможной должности в руководстве московского «Спартака».
Хачатурянц попросил не беспокоить его вопросами о возможном назначении в «Спартак»
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«По слухам о «Спартаке» меня не беспокойте, пожалуйста», — цитирует Хачатурянца РИА Новости.

По информации СМИ, в скором времени Леонид Федун сложит полномочия президента клуба. Отмечается, что его заменит Ашот Хачатурянц. Также сообщалось, что новым руководителем «Спартака» может стать первый вице-президент ЛУКОЙЛа Александр Матыцин.

Ранее Зарема Салихова жёстко отреагировала на слухи об изменениях в «Спартаке».



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