В ФТР оценили победу Касаткиной над Рыбакиной в первом круге в Сан-Хосе

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал победу Дарьи Касаткиной над Еленой Рыбакиной из Казахстана в первом круге турнира в Сан-Хосе.

«Причины того или иного результата Елены должна разбирать её команда. Это матч первого круга очередного турнира — и не более. Да, это достаточно принципиальная игра, потому что матч против соперника, который только выиграл Большой шлем, — дополнительная мотивация», — цитирует Селиваненко «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что Касаткина и Рыбакина входят в элиту мирового тенниса. По словам функционера, результат матча между спортсменками не должен вызывать удивление: успехи будут переменными, потому что обе теннисистки являются игроками высокого уровня.

Россиянка обыграла Рыбакину со счётом 1:6, 6:2, 6:0. Игра продолжалась один час 41 минуту.

Касаткина ни разу не подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. Рыбакина сделала четыре эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми.

Во втором круге Касаткина встретится с американкой Тэйлор Таунсенд.

Ранее Касаткина прокомментировала волевую победу над чемпионкой Уимблдона Рыбакиной.