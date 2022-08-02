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Арбитр Карасёв назвал самого нервного футболиста, с которым встречался на поле

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Российский арбитр Сергей Карасёв рассказал о самом импульсивном футболисте, с которым пересекался на поле.
Арбитр Карасёв назвал самого нервного футболиста, с которым встречался на поле
  • Gettyimages.ru
  • © Eurasia Sport Images

«Он просто вспыхивал. Мы все понимали, что Вернблум это делает это не просто так, потому что тем самым он проверяет и пытается судью просто разрушить, надавить на него. Он из игры в игру это делал», — приводит слова Карасёва «Матч ТВ».

Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год и завоевал с московским клубом шесть трофеев. Он провёл за столичный клуб 224 матча, забил 22 мяча и отдал 17 результативных передач.

В июле 2021-го футболист объявил о завершении карьеры.

Ранее полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили рассказал о дедовщине в ЦСКА, за который он выступал.

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