Арбитр Карасёв назвал самого нервного футболиста, с которым встречался на поле
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«Он просто вспыхивал. Мы все понимали, что Вернблум это делает это не просто так, потому что тем самым он проверяет и пытается судью просто разрушить, надавить на него. Он из игры в игру это делал», — приводит слова Карасёва «Матч ТВ».
Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год и завоевал с московским клубом шесть трофеев. Он провёл за столичный клуб 224 матча, забил 22 мяча и отдал 17 результативных передач.
В июле 2021-го футболист объявил о завершении карьеры.
Ранее полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили рассказал о дедовщине в ЦСКА, за который он выступал.