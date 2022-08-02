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Полузащитник Могилевец стал игроком «Бунёдкора»

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Полузащитник Павел Могилевец подписал контракт с «Бунёдкором» из Узбекистана.
Полузащитник Могилевец стал игроком «Бунёдкора»
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.

Уточняется, что соглашение между сторонами рассчитано до конца 2022 года.

В 2021 году полузащитник выступал за «Пари Нижний Новгород». Он провёл за клуб восемь матчей и не отметился результативными действиями. С января 2022 года игрок стал свободным агентом.

Ранее главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов прокомментировал результат матча третьего тура чемпионата России по футболу с московским ЦСКА.

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