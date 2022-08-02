The Telegraph: «Ливерпуль» собирается продлить контракт с нападающим Жотой

«Ливерпуль» собирается предложить нападающему Диогу Жоте новое соглашение.

По информации The Telegraph, английский клуб намерен подписать новый долгосрочный контракт с 25-летним португальцем и повысить ему зарплату в награду за игру в прошлом сезоне.

В сезоне-2021/22 футболист провёл за английский клуб 55 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал восемь результативных передач.

Действующее соглашение с «Ливерпулем» истекает в июне 2025 года.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о победе над «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии по футболу.