The Telegraph: «Ливерпуль» собирается продлить контракт с нападающим Жотой
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По информации The Telegraph, английский клуб намерен подписать новый долгосрочный контракт с 25-летним португальцем и повысить ему зарплату в награду за игру в прошлом сезоне.
В сезоне-2021/22 футболист провёл за английский клуб 55 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал восемь результативных передач.
Действующее соглашение с «Ливерпулем» истекает в июне 2025 года.
Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о победе над «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии по футболу.