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The Telegraph: «Ливерпуль» собирается продлить контракт с нападающим Жотой

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«Ливерпуль» собирается предложить нападающему Диогу Жоте новое соглашение.
The Telegraph: «Ливерпуль» собирается продлить контракт с нападающим Жотой
  • © Kirsty Wigglesworth

По информации The Telegraph, английский клуб намерен подписать новый долгосрочный контракт с 25-летним португальцем и повысить ему зарплату в награду за игру в прошлом сезоне.

В сезоне-2021/22 футболист провёл за английский клуб 55 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал восемь результативных передач.

Действующее соглашение с «Ливерпулем» истекает в июне 2025 года.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о победе над «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии по футболу.

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