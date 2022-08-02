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Михалик: последние два месяца я перестал отвечать на звонки из России

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Бывший защитник московских «Динамо» и «Локомотива» Тарас Михалик рассказал, с кем из бывших игроков железнодорожников он поддерживает связь после событий на Украине.
Михалик: последние два месяца я перестал отвечать на звонки из России
  • Gettyimages.ru
  • © Quality Sport Images

«Звонил ли мне кто-то? Да, мне звонили, и не один. Но мне обидно, что со мной связались только 20% из тех, про кого я думал. Последние два месяца я перестал отвечать на звонки из России, хотя мне звонят адекватные люди, которые понимают ситуацию», — приводит слова Михалика FanDay.

Михалик выступал за «Локомотив» с 2013 по 2019 год. За это время футболист провел 106 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

Последним клубом футболиста стала «Волынь» из Первой лиги Украины.

Ранее украинская легкоатлетка Ярослава Магучих рассказала о том, что россиянка Мария Ласицкене написала ей сообщение.

 

 

 

 

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