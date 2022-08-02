Касаткина прокомментировала волевую победу над чемпионкой Уимблдона Рыбакиной

Россиянка Дарья Касаткина прокомментировала победу в матче первого круга на турнире в Сан-Хосе.

«В первую очередь я старалась быть более стабильной, поскольку Елена — невероятный игрок. Она только что выиграла турнир Большого шлема, она одна из самых агрессивных теннисисток. Лучшее, что я могла сделать, — заставить её промахиваться», — приводит слова Касаткиной пресс-служба WTA.

Она также подчеркнула, что ей удалось переломить ход матча. По её словам, важный гейм был на подаче соперницы.

Россиянка обыграла Рыбакину со счётом 1:6, 6:2, 6:0. Игра продолжалась 1 час 41 минуту.

Касаткина ни разу не подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. Рыбакина сделала четыре эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми.

Во втором круге Касаткина встретится с американкой Тэйлор Таунсенд.

Ранее Людмила Самсонова победила Элисе Мертенс на турнире в Вашингтоне.