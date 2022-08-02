Daily Mail: футболисты АПЛ больше не хотят преклонять колено перед каждым матчем
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По информации Daily Mail, данный вопрос недавно обсуждался на встрече капитанов 20 клубов лиги.
Уточняется, что в ходе обсуждений игроки пришли к выводу, что было бы лучше проводить данную акцию только на избранных матчах. Данная тема находится в стадии обсуждения.
Напомним, что спортсмены встают на одно колено, выступая против расизма.
Ранее сообщалось, что Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» до матча первого тура АПЛ.