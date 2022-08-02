Daily Mail: футболисты АПЛ больше не хотят преклонять колено перед каждым матчем

Футболисты АПЛ могут перестать вставать на колено перед каждой игрой, так как считают, что эта акция потеряла своё значение.

По информации Daily Mail, данный вопрос недавно обсуждался на встрече капитанов 20 клубов лиги.

Уточняется, что в ходе обсуждений игроки пришли к выводу, что было бы лучше проводить данную акцию только на избранных матчах. Данная тема находится в стадии обсуждения.

Напомним, что спортсмены встают на одно колено, выступая против расизма.

Ранее сообщалось, что Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» до матча первого тура АПЛ.