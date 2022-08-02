военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Daily Mail: футболисты АПЛ больше не хотят преклонять колено перед каждым матчем

Короткая ссылка
Футболисты АПЛ могут перестать вставать на колено перед каждой игрой, так как считают, что эта акция потеряла своё значение.
Daily Mail: футболисты АПЛ больше не хотят преклонять колено перед каждым матчем
  • AP
  • © John Walton

По информации Daily Mail, данный вопрос недавно обсуждался на встрече капитанов 20 клубов лиги.

Уточняется, что в ходе обсуждений игроки пришли к выводу, что было бы лучше проводить данную акцию только на избранных матчах. Данная тема находится в стадии обсуждения.

Напомним, что спортсмены встают на одно колено, выступая против расизма.

Ранее сообщалось, что Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» до матча первого тура АПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить