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Носов назвал запрет французским баскетболистам, выступающим в России, играть за сборную сумашествием

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Призёр чемпионатов мира и Европы Виталий Носов осудил запрет французским баскетболистам, выступающим в России, играть за сборную страны.
Носов назвал запрет французским баскетболистам, выступающим в России, играть за сборную сумашествием
  • globallookpress.com
  • © Ann-Dee Lamour/DPPI

«Такие вещи уже не удивляют. Надеюсь, это безумие когда-нибудь закончится. Например, в Польше на людей, выступающих в России, накладывают схожие санкции. Прибалтов в Единой лиге ВТБ больше не осталось. Спрашивается, чем Франция хуже? С ума сейчас сходят все. Главным пострадавшим может стать УНИКС, который только-только подписал Луи Лабери. Наверное, остаётся только это пережить», — заявил Носов в интервью RT.

Ранее выступающих в России баскетболистов запретили вызывать в сборную Франции.

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