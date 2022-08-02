Носов назвал запрет французским баскетболистам, выступающим в России, играть за сборную сумашествием

Призёр чемпионатов мира и Европы Виталий Носов осудил запрет французским баскетболистам, выступающим в России, играть за сборную страны.

«Такие вещи уже не удивляют. Надеюсь, это безумие когда-нибудь закончится. Например, в Польше на людей, выступающих в России, накладывают схожие санкции. Прибалтов в Единой лиге ВТБ больше не осталось. Спрашивается, чем Франция хуже? С ума сейчас сходят все. Главным пострадавшим может стать УНИКС, который только-только подписал Луи Лабери. Наверное, остаётся только это пережить», — заявил Носов в интервью RT.

Ранее выступающих в России баскетболистов запретили вызывать в сборную Франции.