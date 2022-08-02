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Канчельскис — о Салиховой: она уничтожает «Спартак», а потом рассказывает сказки

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Бывший российский футболист Андрей Канчельскис высказался о Зареме Салиховой, супруге владельца столичного клуба Леонида Федуна.

«Она уничтожает и убивает «Спартак», а потом рассказывает сказки. Приглашает дилетантов и жуликов. Считает, что это правильно. Она посчитала, что все вокруг виноваты, а она — нет. Женщин вообще нельзя подпускать к футболу — об этом знают все», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

По информации СМИ, в скором времени Леонид Федун сложит полномочия президента клуба. Отмечается, что его заменит Ашот Хачатурянц.

Федун является президентом столичного клуба 18 лет. При нём команда становилась чемпионом России, а также выигрывала Кубок и Суперкубок страны.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о реакции Салиховой на слухи об изменениях в руководстве клуба.

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