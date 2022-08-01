Федун — о матче с «Оренбургом»: команда есть, «Спартак» играет здорово
«Парни, мои поздравления! Жалко, что ещё один гол не забили, а то на первом месте бы были, обошли бы «Зенит». Молодцы! Так держать! Команда есть, вы играете здорово!» — цитирует Федуна пресс-служба красно-белых.
Игра, которая прошла на поле стадиона «Открытие Банк Арена» 31 июля, завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Гильермо Абаскаля.
Красно-белые (семь очков) поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» (три) располагается на 11-й строчке.
Ранее сообщалось, что бывший глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц в скором времени может сменить Федуна на посту президента «Спартака».