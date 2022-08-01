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Червиченко: лишь бы Салихову никто президентом «Спартака» не выбрал

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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о реакции Заремы Салиховой, супруги владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, на слухи об изменениях в руководстве клуба.

«Лишь бы Зарему никто президентом не выбрал, всё остальное «Спартак» сможет пережить. Ну а что плохого в том, чтобы меня президентом назначить? Помнит девушка про меня, нервничает. Подозревает, видимо, что и выбрали бы», — цитирует Червиченко Sport24.

По информации СМИ, в скором времени Леонид Федун сложит полномочия президента клуба. Отмечается, что его заменит Ашот Хачатурянц.

Федун является президентом столичного клуба 18 лет. При нём команда становилась чемпионом России, а также выигрывала Кубок и Суперкубок страны.

Ранее бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская ответила на вопрос, согласилась бы она стать вице-президентом «Спартака».

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