Кутепов вернётся в общую группу «Торпедо» 2 августа
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«Да, это правда, во вторник ждём Илью в общей группе», — цитирует Ляпина «Спорт-Экспресс».
29-летний футболист 1 июля заключил контракт с «Торпедо» на один год. До этого он на протяжении 10 лет выступал за «Спартак», вместе с которым стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.
Ранее пресс-атташе московского клуба Дмитрий Ганичев рассказал, как проходит восстановление Кутепова от травмы.