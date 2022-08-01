Кутепов вернётся в общую группу «Торпедо» 2 августа

Спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин сообщил, что защитник команды Илья Кутепов приступит к тренировкам в общей группе команды 2 августа.

«Да, это правда, во вторник ждём Илью в общей группе», — цитирует Ляпина «Спорт-Экспресс».

29-летний футболист 1 июля заключил контракт с «Торпедо» на один год. До этого он на протяжении 10 лет выступал за «Спартак», вместе с которым стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее пресс-атташе московского клуба Дмитрий Ганичев рассказал, как проходит восстановление Кутепова от травмы.