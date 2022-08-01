Панарин станет вторым игроком по размеру зарплаты в сезоне-2022/23 НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин станет вторым по размеру зарплаты в сезоне-2022/23.

Соглашение российского хоккеиста рассчитано на семь лет. В сезоне-2022/23 30-летний спортсмен получит $12,5 млн.

Самым высокооплачиваемым игроком НХЛ следующего сезона станет нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин, который заработает $13 млн.

В минувшем сезоне россиянин провёл 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 96 очков (22 гола + 74 передачи). В плей-офф он сыграл 20 встреч, забросил шесть шайб и отметился десятью ассистами.

Ранее сообщалось, что генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Друри недоволен игрой Панарина в плей-офф Кубка Стэнли 2022 года.