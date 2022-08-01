Смородская ответила на вопрос, согласилась бы она стать вице-президентом «Спартака»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о реакции Заремы Салиховой, супруги владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, на слухи об изменениях в руководстве клуба.

«Согласилась бы я на должность вице-президента «Спартака»? Нет. Я замом нигде не работаю — везде-везде первое лицо. Шутка!» — цитирует Смородскую «Чемпионат».

По информации СМИ, в скором времени Леонид Федун сложит полномочия президента клуба. Отмечается, что его заменит Ашот Хачатурянц.

Федун является президентом «Спартака» 18 лет. При нём команда становилась чемпионом России, а также выигрывала Кубок и Суперкубок страны.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал реакцию Салиховой на слухи об изменениях в руководстве клуба.