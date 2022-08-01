The Athletic: Капризов вернётся в расположение «Миннесоты» 2 августа

Форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов прибудет в расположение клуба 2 августа.

Как сообщает The Athletic, россиянин на прошлой неделе находился в Турции, откуда он долетел до Нью-Йорка.

Отмечается, что хоккеист должен был вернуться в США пять недель назад, однако ему дважды отказывали во въезде в страну из-за отсутствия рабочей визы.

Капризов в сентябре 2021 года подписал пятилетний контракт с «Миннесотой». В минувшем сезоне 25-летний хоккеист в 81 матче регулярки набрал 108 очков (47 голов и 61 результативная передача). Нападающий занял шестую строчку в рейтинге лучших игроков НХЛ.

Ранее генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин прокомментировал ситуацию с возвращением Капризова в США.